Fiasco pour le boss de l’OM, son départ est réclamé

L'OM a certainement dit adieu à la Ligue des champions après sa nouvelle défaite sur la pelouse du LOSC ce dimanche (3-1). Selon Kévin Diaz, Pablo Longoria porte la responsabilité de cet échec. Ses choix sportifs, notamment lors du dernier mercato estival, ne se sont pas révélés payants selon le chroniqueur de RMC.

C'était le match à ne pas perdre, face à un concurrent direct pour l'Europe. Mais l'OM n'a pas été au niveau face à un LOSC bien parti pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Désabusé, Jean-Louis Gasset a déploré la faillite de son équipe. Mais selon Kévin Diaz, l'un des grands responsables de ce fiasco se nomme Pablo Longoria.

« Il y a beaucoup trop d’échecs »

« L’effectif de l’OM n’est pas OM-compatible en termes d’ambition, d’histoire et de qualité footballistique et c’était criant dimanche contre le Paris Saint-Germain. A dix contre onze sur une heure de jeu, quand je vois le niveau de certains joueurs… Garcia, Moumbagna, ce sont des joueurs qui ont été recrutés par Marseille. Quand tu vois un joueur comme Amine Harit titulaire indiscutable et dépositaire du jeu de l’OM… non. Ounahi aussi, ce sont des joueurs décevants. Vitinha, je n’y ai jamais cru et pourtant, il a été recruté par Longoria. Il y a beaucoup trop d’échecs » a confié l'ancien joueur au micro de RMC.

Diaz réclame du changement