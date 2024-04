Mercato - PSG : Il débarque à Paris, transfert en vue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mercredi dernier, le PSG remportait sa demi-finale de Coupe de France face à Rennes au Parc des Princes (1-0). Une rencontre à laquelle a assisté Alexis Malavolta, qui n'est nul autre que l'agent de Bruno Guimarães. L'ancien milieu de terrain de l'OL serait l'un des profils surveillés par Luis Campos dans l'optique de renforcer l'entrejeu.

Le mercato estival aurait bien débuté en coulisses. Certains agents profitent de leur temps libre pour se rendre à Paris, et rencontrer Luis Campos ? Ce n'est pas impossible. Mercredi dernier, Alexis Malavolta s'est montré dans les tribunes du Parc des Princes lors de la rencontre face à Rennes.





L'agent de Bruno Guimarães est arrivé à Paris

Ce n'est pas un secret, le PSG apprécie le profil de Bruno Guimarães. Seul le montant de sa clause libératoire constitue un obstacle majeur (elle s'élève à 115M€). Selon une source proche du dossier, le milieu de terrain de Newcastle a des attaches en France de par son passé à l'OL.

Le PSG en position idéale dans ce dossier ?