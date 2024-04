Mercato - PSG : Échec et mat pour Al-Khelaïfi ?

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi a un rêve pour tourner la page Kylian Mbappé. Sur le départ pour le Real Madrid, l’attaquant du PSG pourrait être remplacé par un buteur d’un an son aîné en la personne de Marcus Rashford. Ce serait du moins la volonté du président du Paris Saint-Germain, mais l’échec serait déjà cuisant. Explications.

Et si Kylian Mbappé cédait sa place d’attaquant star du PSG à l’une des têtes d’affiches du football anglais ? Depuis plusieurs années, le nom de Marcus Rashford est lié au Paris Saint-Germain à l’approche du mercato estival. Et de par le départ programmé de Mbappé cet été pour le Real Madrid, selon toute vraisemblance, ce serait maintenant ou jamais pour Nasser Al-Khelaïfi.

Un contrat en or préparé pour Rashford ?

The Daily Star révélait au mois de mars que Nasser Al-Khelaïfi faisait de Marcus Rashford sa signature rêvée afin d’oublier Kylian Mbappé. De plus, le PSG préparerait une offre de transfert de 93M€ et proposerait un pont d’or à l’enfant de Manchester United avec un salaire hebdomadaire de 585 000€. Et pourtant, l’opération serait vouée à l’échec.

«Il est très motivé car il veut réussir avec nous»