EXCLU : Il veut voir Mbappé imiter Neymar et Messi

Jean de Teyssière

Le 26 juillet prochain marquera le début des Jeux olympiques de Paris 2024. Un évènement sportif planétaire qui pourrait réunir de grandes stars, surtout au sein de l'équipe de France olympique. Comme Neymar ou Lionel Messi avant lui, Kylian Mbappé rêve de participer aux JO, surtout dans son pays. En exclusivité pour le10sport.com, Guy Lacombe, ancien entraîneur du PSG et champion olympique en 1984, espère voir Kylian Mbappé disputer cette 33ème Olympiade.

Participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 est un rêve partagé par de nombreux athlètes français. Antoine Dupont, le demi de mêlée du XV de France a été autorisé à faire partie de l'équipe de France de rugby à 7 pour les JO. Kylian Mbappé partage ce rêve, même s'il devient de plus en plus compliqué, le Real Madrid ayant signifié à la FFF qu'il ne libérerait pas ses joueurs français pour l'occasion.

«Si je n'y vais pas, j'accepterai»

En conférence de presse le 22 mars dernier, Kylian Mbappé avait à nouveau parlé de son rêve de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024 : « Je me sens bien en ce moment, pas très fatigué. J'ai du temps. L'Euro c'est loin. Je ne vois pas aussi loin. Je suis prêt à m'adapter à n'importe quelle situation. Les JO ? J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que c'était un événement qui ne dépend pas de moi. La décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer. Je prends plus de recul sur les situations. Si je n'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire. Le doublé Euro-JO ? C'est quelque chose que je ne connais pas. »

«Si Mbappé fait les Jeux olympiques, ce serait une bonne nouvelle pour lui et pour Thierry Henry»