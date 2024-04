EXCLU - Eliaquim Mangala : «Saint-Etienne ? Le Chaudron, c’est quelque chose…»

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Eliaquim Mangala n’avait encore jamais joué en France avant de porter le maillot de l’AS Saint-Etienne en 2022. Une expérience encore bien présente dans l’esprit de l’international français qui évolue désormais au Portugal, à Estoril.

Avec 8 sélections en équipe de France entre 2013 et 2016, Eliaquim Mangala avait la particularité de ne jamais avoir défendu les couleurs d’un club du championnat de France. Alors, quand il a eu l’opportunité de revenir dans l’Hexagone, le défenseur central n’a pas hésité. Libéré de son contrat avec Valence, Mangala s’engage avec l’AS Saint-Etienne en janvier 2022. Objectif : sauver les Verts d’une nouvelle relégation en Ligue 2. Si la mission n’a pas été une réussite, Eliaquim Mangala a vécu des moments très forts dans le Forez.

« Saint-Etienne, ça sera toujous spécial »