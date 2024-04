EXCLU : Mbappé au Real Madrid ? «Je ne suis pas inquiet»

Jean de Teyssière

L'avenir de Kylian Mbappé ne semble plus être lié à celui du PSG. Comme annoncé par le10sport.com, Kylian Mbappé va signer, sauf gros retournement de situation, au Real Madrid. Guy Lacombe, qui connaît bien le PSG pour l'avoir entraîné et le Real Madrid, pour y voir enseigné, a accepté d'évoquer cette arrivée probable, avec optimisme.

Kylian Mbappé et le Real Madrid, est-ce forcément annonciateur d'un mariage raté ? Pour de nombreuses personnes, la personnalité de Kylian Mbappé prend trop de place et ne collerait pas avec la politique du Real Madrid de ne mettre aucun joueur au-dessus de l'institution. Des tensions pourraient alors très vite apparaître. Pareil dans le vestiaire, ou les ego se bousculent et vont l'être sérieusement en cas d'arrivée de Kylian Mbappé. L'ancien entraîneur du PSG, Guy Lacombe, sait ce que sait que de gérer un vestaire. Formateur de grands joueurs comme Zinédine Zidane ou Didier Drogba, il donne son avis d'expert sur la future collaboration entre Kylian Mbappé et le Real Madrid.

Un départ de Mbappé bénéfique au PSG ?

Au cours d'un entretien exclusif accordé au 10sport.com, Guy Lacombe nous a parlé du départ de Kylian Mbappé du PSG : « Mbappé, franchement, il n'y a pas un entraîneur en France qui n’aimerait pas l’avoir dans son équipe. Le recrutement devra être adéquat au grand vide que laissera Mbappé, et je pense qu'ils en sont capables. Ça peut aussi libérer des joueurs qui sont un peu trop dans l'ombre, qui méritent d'être reconnus. »

EXCLU : «Il a tout pour ça», il envoie Zidane en équipe de France https://t.co/XTWHBhJ67i pic.twitter.com/KejWlnbkRd — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Mbappé et le Real Madrid : ça va marcher !