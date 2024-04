Un proche du clan Mbappé a pris «une sacrée claque»

Thomas Bourseau

Rayan Cherki fait désormais confiance à la famille de Kylian Mbappé puisque c’est sa mère, Fayza Lamari, qui gère ses intérêts sportifs depuis quelque temps. Le joueur de l’OL, proche du PSG en 2023, a confié des difficultés émotionnelles dès son passage chez les professionnels.

Il y a plusieurs mois de cela maintenant, Rayan Cherki a pris la décision de faire confiance à l’écurie de Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, pour gérer ses intérêts de joueur. Malgré son jeune âge, le milieu offensif de 20 ans formé à l’OL est dans le circuit depuis longtemps.

«Quand tu passes du monde des Bisounours à celui des professionnels...»

Et Rayan Cherki révèle avoir été choqué par la différence entre la formation et le monde professionnel. « Quand tu passes du monde des Bisounours à celui des professionnels, tu prends une sacrée claque par rapport à ça. Et on ne peut pas te préparer à ça » , reconnaît la pépite de l’OL à SO FOOT.

«Je rentrais chez moi, je m’asseyais avec ma mère, et je pleurais»