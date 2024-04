PSG : Mbappé craque, il imite Messi et Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Visiblement très frustré lors de sa sortie contre l'OM, Kylian Mbappé n'avait pas manqué d'afficher son mécontentement. Et vu d'Espagne, cette scène a évidemment été largement commentée, mais le journaliste Dani Gil n'est pas surpris du comportement de l'attaquant français qui se conduit comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Dimanche soir, Kylian Mbappé a de nouveau fait parler de lui lors de son remplacement en cours de match face à l'OM. Très déçu, il a même publié un post énigmatique qui a largement été commenté. En Espagne, la situation est d'ailleurs évoquée, et Dani Gil compare même l'attaquant du PSG à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

«Leurs relations sont correctes et professionnelles»

« Les informations que je possède sur leurs relations sont correctes et professionnelles, car ils ont pour objectif de tout gagner au cours de ces deux mois. Dans ce sens, ils savent qu'ils doivent se comprendre », lâche le journaliste espagnol pour El Desmarque , avant d'en rajouter une couche.

«Il est comme Messi et Cristiano»