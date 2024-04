PSG : Al-Khelaïfi snobe le Barça et se fait dézinguer en direct

Thibault Morlain

Comme le veut la tradition avant une rencontre de Ligue des Champions, un repas était prévu ce mercredi entre Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta, les présidents du PSG et du FC Barcelone. Mais voilà que le Qatari n'a pas pu répondre présent. Une absence qui ne passe clairement pas du côté de l'Espagne.

C'est ce mercredi soir que le PSG accueille le FC Barcelone au Parc des Princes pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un choc au sommet entre les deux meilleurs ennemis du football européen. Et alors que les relations n'étaient déjà pas au beau fixe entre les directions du PSG et de Barcelone, ça pourrait ne pas s'arranger.

Luis Enrique a métamorphosé le PSG ? https://t.co/0AkSjrkUQH pic.twitter.com/vYNmDhdLuD — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Al-Khelaïfi absent à cause de l’Aïd El-Fitr

En effet, ce mercredi midi, Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta devaient déjeuner ensemble comme le veut la tradition avant un match de Ligue des Champions. Mais voilà que le président du PSG a dû manquer cette occasion en raison de l’Aïd El-Fitr, fête célébrant la fin du Ramadan.

« C'est très moche »