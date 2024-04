PSG : Luis Enrique se plante totalement ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique s’appuie beaucoup sur Fabian Ruiz ces derniers temps. Ce fut une nouvelle fois le cas mercredi soir pour le choc face au FC Barcelone en 1/4 de finale aller de Ligue des champions (3-2). Mais pour le journaliste Dominique Séverac, c’est une erreur. Explications.

Hormis face à Clermont samedi dernier, Fabian Ruiz a été titularisé lors des trois autres derniers matchs disputés par le PSG. Et notamment mercredi lors de la réception du FC Barcelone pour le 1/4 de finale de la Ligue des champions. Première manche perdue à domicile au Parc des princes par le Paris Saint-Germain (3-2) avant le retour à Montjuic mardi prochain.

«Lee et Beraldo découvrent la Ligue des champions donc il leur faut du temps encore»

Invité à s’exprimer sur la capacité à répondre présent dans ces affiches XXL de Marco Asensio, Kang-In Lee et Lucas Beraldo lors d’un chat pour Le Parisien avec les internautes, Dominique Séverac a tenu le discours suivant. « Je pensais que oui pour Asensio. Je savais que non pour les autres. Lee et Beraldo découvrent la Ligue des champions donc il leur faut du temps encore ».

«Fabian Ruiz ? Il n'a pas l'envergure d'un titulaire au PSG»