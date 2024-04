PSG : Fiasco pour Mbappé, il désigne le coupable

Pierrick Levallet

Le PSG a sans doute rêvé d'un meilleur match aller pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale s'est incliné à domicile contre le FC Barcelone (2-3). Kylian Mbappé n'a rien pu faire et a semblé être l'ombre de lui-même. Pour Jonathan Johnson, les choix surprenants de Luis Enrique ne l'ont pas aidé à s'illustrer de la meilleure des façons.

Après avoir battu la Real Sociedad en huitièmes de finale, le PSG recevait le FC Barcelone ce mercredi au Parc des Princes pour la phase aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Et la rencontre ne s’est pas déroulée exactement comme prévu pour les Parisiens, qui se sont inclinés à domicile (2-3). Kylian Mbappé n’a rien pu faire et semblait même être l’ombre de lui-même. Pour Jonathan Johnson, les choix de Luis Enrique ne l’ont pas aidé.

Mercato : Le PSG prépare du lourd pour Luis Enrique ! https://t.co/n93b02qads pic.twitter.com/FL2Zqpy2Vo — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

Luis Enrique pointé du doigt pour la défaite contre le Barça

« Celui qui fera face à de nombreuses interrogations pour le match retour est Luis Enrique. Faire jouer Lucas Hernandez sur le côté droit de la défense centrale n’a pas vraiment marché. Mais pour être honnête, c’est en partie parce que Lucas Beraldo était en grande difficulté presque tout le match. Le fait qu’Hernandez joue dans une position à laquelle il n’est pas familier n’a pas aidé le PSG. Enrique a ensuite fait des changements pendant le match pour essayer d’arranger ces choix bizarres qu’il a fait dans son onze, avec Marquinhos qui a joué dans l’axe en deuxième période tandis que Hernandez a été déplacé au poste d'arrière droit, ce qui est un peu déconcertant car il joue normalement au poste d'arrière gauche. Cela a complètement déstabilisé la défense, et il n'est donc pas surprenant que le meilleur joueur de la défense du PSG ait été Nuno Mendes » a d’abord expliqué le journaliste dans sa chronique pour Caught Offside .

«L'une des performances les plus faibles» de Kylian Mbappé