Mercato : Le PSG plombé à cause du départ de Thiago Silva ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Thiago Silva s'apprête à quitter Chelsea libre. Et l'ancien défenseur emblématique du PSG pourrait donc être remplacé par Ousmane Diomande, le robuste joueur du Sporting Lisbonne, qui est également courtisé par Luis Campos afin de renforcer le club parisien. Explications.

Alors que Leny Yoro (18 ans, LOSC) semble bien parti pour rejoindre le Real Madrid l'été prochain, le PSG étudie d'autres options pour se renforcer au poste de défenseur central. Le média portugais Record évoquait fin février un vif intérêt de Luis Campos pour Ousmane Diomande (20 ans, Sporting Lisbonne), mais le conseiller sportif du PSG pourrait finalement avoir du mal à rafler la mise avec l'international ivoirien.

Diomande attendu à Chelsea ?

Caughtoffside annonce en effet que Chelsea en pince également pour Diomande et envisagerait très sérieusement de mettre le paquet afin de rafler la mise avec le joueur du Sporting. Et pour cause, l'écurie anglaise s'apprête à perdre gros dans le secteur défensif...

Thiago Silva va partir