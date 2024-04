Départ de Mbappé : Le PSG prend un stop sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Jamal Musiala (21 ans) n’a plus que deux années restantes sur un contrat au Bayern Munich qu’il serait à ce jour réticent de prolonger. De quoi donner des idées au PSG selon la presse anglaise dans le cadre du remodelage d’effectif après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. Néanmoins, le Paris Saint-Germain devrait tomber de haut. Explications.

Kylian Mbappé va plier bagage en fin de saison. Direction le Real Madrid pour le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, comme le10sport.com vous l’a récemment confirmé. Et afin de tourner la page, le plan du club de la capitale est de recruter un ailier gauche, un milieu de terrain et un défenseur central droit pour la saison prochaine notamment.

Jamal Musiala, l’une des recrues ciblées pour l’après-Mbappé ?

C’est dans cette démarche précise que le PSG se pencherait sur le profil de Jamal Musiala d’après The Independent . Le milieu offensif de 21 ans est sous contrat au Bayern Munich jusqu’en juin 2026. Ce qui signifie que cet été, le Paris Saint-Germain sera en mesure de s’attacher ses services en évitant de verser une indemnité de transfert indécente au champion d’Allemagne en titre. Mais pour ce faire, il faudrait déjà que Musiala accepte de rejoindre le PSG.

Musiala ne veut pas de la Ligue 1 et lorgnerait la Premier League