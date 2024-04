Mercato : Guardiola va plomber la succession de Mbappé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. Pour oublier son attaquant français, le club de la capitale penserait à boucler le transfert de Jamal Musiala. Toutefois, Manchester City serait également sur les rangs du crack du Bayern. D'ailleurs, les Citizens se montreraient les plus pressants actuellement.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG. En effet, les deux clubs ont trouvé un accord total pour boucler un prêt avec une option d'achat de 180M€. Une clause levée par le club de la capitale.

Le PSG veut s'offrir Jamal Musiala

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va prendre le large après avoir passé sept années à Paris. En effet, le numéro 7 rouge et bleu a décidé de changer de club librement et gratuitement cet été. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation.

City est le plus insistant pour Musiala