Mercato : Une star proche de signer au PSG ?

Alexis Brunet

Le PSG va chercher à se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Le club de la capitale va donc recruter certains joueurs, mais il pourrait aussi sécuriser certains de ses meilleurs joueurs pour les années à venir. Les dirigeants parisiens seraient d'ailleurs en négociations avec Achraf Hakimi, pour tenter de le faire prolonger.

Le PSG a tenté par tous les moyens de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Finalement, le champion du monde a décidé de ne pas rester à Paris, et il quittera donc le club de la capitale à l'issue de la saison. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il y a de grandes chances pour qu'il rejoigne le Real Madrid, qui lui a fait une offre alléchante.

Le PSG veut prolonger Hakimi

Au niveau des prolongations, le PSG aura peut-être plus de chance avec Achraf Hakimi. D'après les informations du Parisien , le club de la capitale et le latéral marocain seraient actuellement en discussions, pour une éventuelle prolongation de contrat. Les dirigeants parisiens espèrent que le défenseur restera fidèle au champion de France, et ne se décidera pas à imiter son ami Kylian Mbappé.

PSG : Luis Enrique lâché par son vestiaire ? L’incroyable annonce https://t.co/r0mv5Hg2Xf pic.twitter.com/NbNAKhtJMr — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

Le Real Madrid observe Hakimi

Comme pour Kylian Mbappé, la principale menace pour le PSG dans le dossier Achraf Hakimi est le Real Madrid. Le club espagnol a été cité comme étant intéressé par le Marocain, mais les dirigeants madrilènes pourraient plutôt miser sur Alphonso Davies, le joueur du Bayern Munich.