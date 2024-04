Mercato - PSG : Une star du Real Madrid pour oublier Mbappé ?

Thibault Morlain

Pour Kylian Mbappé, l'avenir devrait visiblement s'écrire du côté du Real Madrid. Au PSG, il va donc falloir trouver la solution pour pallier la perte de l'international français et cela ne s'annonce pas simple. Et si la réponse se trouvait... au Real Madrid ? Par le passé, il a régulièrement été question d'un intérêt pour Vinicius Jr. Le Brésilien pourrait-il rejoindre Paris ? Cela serait encore possible...

Avec l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, des questions se sont posées concernant Vinicius Jr. En effet, les deux joueurs ont le même poste préférentiel, celui d'ailier gauche, et Carlo Ancelotti va donc devoir trouver la bonne formule pour les associer. Cela pourrait-il avoir un impact sur l'avenir du Brésilien ? Si un départ n'est pas à l'ordre du jour pour Vinicius Jr, la question pourrait rapidement se reposer. Et le PSG pourrait alors être à l'affût.

Mercato - PSG : Luis Enrique viré ? Il lâche la réponse https://t.co/D2LXZVgG3E pic.twitter.com/PEm0M16TpS — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

Vinicius Jr au PSG grâce à Mbappé ?

L'avenir de Vinicius Jr pourrait-il s'écrire au PSG ? Cette possibilité n'est clairement pas nouvelle et pour Caught Offside , Jonathan Johnson a évoqué le sujet. « Il y a eu certaines informations liant Vinicius Jr et le PSG et j'ai toujours dit depuis le début que je pourrais voir le PSG et le Real Madrid échanger Mbappé et Vinicius Jr pour enlever l'argent de l'équation. Je ne pense pas que ce soit l'intention du Real Madrid actuellement. Le Real veut associer les deux positions. Mais des clashs pourraient être inévitables à cause de leur position, ils voudront la même place dans l'équipe », explique-t-il alors sur la star du Real Madrid.

« Je pense que le PSG préférerait un échange »