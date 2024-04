PSG : C’est confirmé, un transfert à 120M€ est relancé !

Benjamin Labrousse

D’après la presse italienne, le PSG aurait conclu un accord avec Victor Osimhen en vue d’un transfert cet été. L’attaquant de Naples était déjà très convoité par le club parisien l’été dernier comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité. Désormais, le prix du Nigérian a baissé et Paris aurait par ailleurs relancé cette option. Explication.

Le PSG et Victor Osimhen plus proches que jamais ? Ce jeudi, Il Mattino a annoncé un accord entre Paris et le buteur de Naples pour une arrivée dans la capitale l’été prochain. Si depuis, cette opération a été largement contestée en France, la possible signature d’Osimhen serait tout sauf une surprise pour les Rouge et Bleu .

Le PSG avait fait le forcing pour Osimhen en 2023

En octobre 2023, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG avait tenté le tout pour le tout concernant Victor Osimhen. Le club parisien avait fait du Nigérian une priorité, mais s’était alors heurté aux 200M€ demandés par Naples à son sujet. Ce jeudi, le journaliste Ben Jacobs confirme que l’avant-centre de 25 ans était l’une des grandes possibilités du PSG à l’été 2023, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé.

Osimhen toujours dans les petits papiers du PSG ?