OM : Riolo dénonce une erreur avec Aubameyang

Alexis Brunet

Après le PSG mercredi soir, c'était à l'OM de disputer son quart de finale aller de coupe d'Europe. Le club phocéen affrontait Benfica en Ligue Europea, et malheureusement, ce sont les Portugais qui se sont imposés, 2-1. Lors de cette rencontre, Jean-Louis Gasset avait décidé d'associer Pierre-Emerick Aubameyang, et Faris Moumbagna en attaque. Selon Daniel Riolo, le Gabonais aurait du être seul devant, pour espérer accrocher un bon résultat.

La Ligue Europa faisait son retour jeudi soir. Parmi les affiches des quarts de finale, l'OM se déplaçait sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Pas forcément favoris, les Marseillais n'ont pas réussi à créer la surprise, et ils se sont inclinés 2-1. Il sera malgré tout possible de se qualifier pour le dernier carré jeudi prochain, mais pour le moment, ce sont les Lisboètes qui ont pris une petite option.

Aubameyang entretient l'espoir pour l'OM

Déjà meilleur buteur de l'histoire de la compétition, Pierre-Emerick Aubameyang a encore amélioré ses statistiques jeudi soir. L'attaquant a inscrit l'unique but marseillais, à la 67ème minute. Il permet donc à Marseille d'y croire encore, en attendant le match retour, le 18 avril prochain, au Vélodrome.

Gasset s'est trompé avec Aubameyang