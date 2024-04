Surprise, cette star de l’OM a bluffé tout le monde

Alexis Brunet

Avant d'atterrir à l'OM l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a traîné sa bosse dans certains des plus grands clubs du monde. Le Gabonais est notamment passé par le FC Barcelone, même si son passage fut assez court. L'attaquant a tout de même eu le temps de bluffé tout le monde, a commencé par celui qui l'a fait venir au Barça, Jordi Cruyff.

L'OM vit une saison très compliquée. Le club phocéen a connu de nombreuses crises, et il n'y a pas pléthore de satisfactions. Toutefois, Pierre-Emerick Aubameyang arrive à tirer son épingle du jeu. Le Gabonais s'est imposé au fur et à mesure comme le leader de l'attaque marseillaise, et il empile les buts.

Aubameyang a bluffé tout le monde à Barcelone

Ce n'est pas une surprise si Pierre-Emerick Aubameyang collectionne les bonnes performances. Le Gabonais a l'expérience des grands clubs. Lorsqu'il était à Barcelone, l'attaquant de l'OM avait notamment impressionné Jordi Cruyff, qui avait été à l'origine de son recrutement, comme l'a déclaré ce dernier pour L’Équipe . « Pour être honnête, quand il est arrivé et que je l’ai vu pour son premier entraînement, les courses, les appuis, la silhouette, je me suis dit : “Wow, on est sur un sacré athlète !” On voulait un joueur prêt immédiatement, on était mal en point en Championnat, et il a tout de suite été décisif. Il était très discipliné, tactiquement, personnellement. Jamais en retard, toujours prêt. »

L'OM aura besoin d'Aubameyang contre Benfica

Ce jeudi, l'OM affronte le Benfica Lisbonne, en quart de finale aller de Ligue Europa. Les Marseillais compteront grandement sur Pierre-Emerick Aubameyang, pour mettre fin à une spirale négative de quatre défaites de suite. Cela tombe bien, le Gabonais adore la C3, il est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. L'ancien joueur d'Arsenal comptabilise 33 réalisations, soit trois de plus que Radamel Falcao.