Polémique à l’OM, Gasset vole au secours de Longoria

La rédaction

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille va disputer une affiche de gala pour son quart de finale de Ligue Europa, face à Benfica. Ce sera toutefois sans ses supporters, puisque le club portugais a décidé de ne pas accueillir les fans adverses dans le parcage visiteur, ce qui ne passe évidemment pas du côté de l’OM.

Les déplacements de supporters sont le grand problème du football, surtout quand on arrive dans les phases finales des compétitions européennes. Ainsi, l’interdiction pour les supporters de l’OM de se rendre à l’Estadio da Luz a de nouveau soulevé des vives réactions, notamment avec Pablo Longoria.

« Respectez les gens ! »

Le président marseillais s’est en effet fendu d’un message cinglant, à la veille de cette rencontre entre l’OM et Benfica. « C’est impossible à accepter en tant que président de l’Olympique de Marseille. On fait le maximum pour que nos supporters viennent demain au match et je souhaite que les supporters de Benfica viennent à Marseille » a lancé Pablo Longoria. « Respectez les gens ! Respectez les gens ! Ils ont payé un voyage, payé des billets, ils ont dépensé beaucoup de passion, d’énergie dans une saison si difficile pour tout le monde ».

« Que les supporteurs soient avec nous, c'est logique »