Sanction à l'OM, le boss menace !

La tension est présente entre l'OM et Benfica. Surtout depuis que le club portugais a décidé, à quelques heures de la rencontre, d'interdire l'accès au parcage visiteur, alors même que des supporters marseillais se trouvent déjà à Lisbonne. Ce mercredi soir, Pablo Longoria a publié un communiqué pour apporter son soutien aux fans.

Coup de théâtre ce mardi soir. Le Benfica a pris la décision d'interdire l'accs au parcage visiteur aux supporters marseillais. Une décision prise à quelques heures de la rencontre et qui a fait halluciner l'OM. Le club marseillais a réclamé une intervention de l'UEFA, alors que la rencontre doit se tenir jeudi. Ce mercredi, Pablo Longoria en a remis une couche.

Longoria apporte son soutien aux supporters

« En tant que Président de l’Olympique de Marseille et garant d’une institution qui disputera demain le 10e quart de finale de coupe d’Europe de son histoire, je ne peux pas accepter que nos supporters, qui ont consenti d’énormes sacrifices pour venir jusqu’au Portugal, ne puissent accéder à la tribune visiteurs pour assister à une rencontre que nous attendons tous avec impatience dans cette saison si difficile. Je ne peux accepter une situation qui serait d’autant plus regrettable qu’elle contribuerait à accroitre le risque sécuritaire entourant les milliers de supporters de l’OM qui se retrouveraient à la porte de l’Estádio da Luz » a déclaré le président de l'OM.

Longoria pourrait boycotter la rencontre