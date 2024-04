OM : «Honteux», Longoria se fait allumer en direct pour son mercato

Thibault Morlain

Sous la houlette de Pablo Longoria, l’OM a encore été très actif lors du précédent mercato estival. Ça a beaucoup bougé au sein de l’effectif phocéen et le président espagnol n’a pas hésité à sortir le chéquier pour attirer de nouveaux joueurs. Problème, ces recrues ne sont pas forcément convaincantes depuis qu’elles sont à l’OM. De quoi valoir un coup de gueule de la part de David Douillet qui s’en est notamment pris à Longoria.

8ème de Ligue 1, l’OM n’obtient pas les résultats escomptés. Arrivé sur le podium la saison dernière, le club phocéen espérait faire encore mieux cette saison, mais ce n’est pas le cas pour le moment. L’objectif de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions est très loin, pourtant, l’OM avait mis les moyens au mercato pour arriver à ses fins. Des investissements qui ne portent pas leurs fruits pour le moment. Le faute à Pablo Longoria ? C’est ce qu’estime David Douillet.



« Le recrutement est un flop total »

Au micro de RMC , l’ancien judoka s’est lâché sur Pablo Longoria et son recrutement à l’OM. « Les joueurs de l’OM ne sont pas mauvais, mais le recrutement est un flop total. Et c’est ça qui est honteux à Marseille. L’OM, c’est quand même le deuxième budget de la Ligue 1 avec 270 millions d’euros et se planter à ce niveau-là, avoir acheté des joueurs entre 20 et 25 millions d’euros pour des joueurs qui clairement ne les valent pas, on peut se poser des questions », a lâché David Douillet.

« Je suis étonné de la validation de ces transferts par Pablo Longoria »