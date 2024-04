Mercato : Le PSG confirme la prochaine signature ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu indiscutable cette saison dans l’entrejeu du PSG, Warren Zaïre-Emery est sur le point de prolonger son contrat avec son club formateur, puisqu’un accord a été trouvé selon nos informations. D’ailleurs, Marquinhos voit bien son jeune coéquipier battre son record de longévité au PSG et vend donc la mèche pour son avenir…

Âgé de seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery a complètement changé de statut ces derniers mois au sein du PSG. Le jeune milieu de terrain fait désormais figure de titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, et cette évolution va lui permettre de signer un nouveau contrat juteux. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la prolongation de Zaïre-Emery est imminente au PSG, et Marquinhos a d’ailleurs indirectement évoqué le sujet.

Zaïre-Emery au PSG pour très longtemps ?

Interrogé au micro de Radio France Bleu , le capitaine du PSG estime que Zaïre-Emery pourrait rester de très nombreuses années au club et même battre le record du nombre de matchs disputés (435), qu’il détient avec Jean-Marc Pilorget : « Les records sont là pour être battus. Cela sera pour moi une grande fierté, car cela voudra dire que ce joueur aura respecté le maillot, le club, les supporters en passant toutes ces années au PSG. Je pense à Warren Zaïre-Emery, à Ethan, j’espère qu’ils auront une bonne longévité au club pour pouvoir me battre » , indique Maquinhos.

« Fier qu’il soit content au PSG »