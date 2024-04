Mercato - PSG : Le Qatar se fait interpeller par une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur majeur de l’ère qatarie au PSG depuis près de onze ans, Marquinhos a égalé le record historique de nombre de matchs disputés avec le maillot du club de la capitale. Et le défenseur central brésilien, qui occupe même le rôle de capitaine du PSG depuis 2020, affiche plus que jamais son envie de continuer l’aventure au Parc des Princes.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar, aucun joueur n’a réussi à s’installer autant sur la durée que Marquinhos (29 ans). Le défenseur central brésilien, méconnu du grand public à son arrivée au club en 2013, a réussi à franchir les étapes une par une dans la capitale. Désormais installé en tant que capitaine et titulaire indiscutable, Marquinhos s’est même offert le luxe samedi soir d’égaler le record du nombre de matchs disputés sous le maillot du PSG (435), jusqu’ici détenu par Jean-Marc Pilorget.

Un départ est réclamé en direct, le PSG répond https://t.co/Wq9BtDVDF3 pic.twitter.com/tx7JtfjKty — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

« Envie de rester au PSG »

Et le capitaine du PSG, sous contrat jusqu’en 2028, a fait une annonce claire sur son avenir dans un entretien accordé à Radio France Bleu : « J’ai toujours envie de rester au PSG, après en football, on sait comment ça évolue. Si le club veut ou non de moi. Mon envie est de rester ici, je ne pense pas à aller chercher d’autres choses ailleurs », lâche Marquinhos, qui fait donc passer un message fort au président Nasser Al-Khelaïfi et à l’ensemble de la direction qatarie du PSG.

« Si un joueur veut rester longtemps au PSG... »