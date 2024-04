Transferts : Le Real Madrid balance sur le transfert de Benzema

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Karim Benzema a créé la surprise en quittant le Real Madrid. En fin de contrat avec le club merengue, la star française de 36 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Carlo Ancelotti est revenu sur le départ de Karim Benzema.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema était parti pour prolonger d'une saison. Toutefois, le buteur de 36 ans a finalement décidé de quitter le club merengue l'été dernier. Une décision prise au dernier moment.

Ancelotti revient sur le départ de Benzema

Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Karim Benzema a migré vers l'Arabie Saoudite, s'engageant librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Carlo Ancelotti s'est livré sur le départ de son ancien capitaine et numéro 9.

«Benzema était une référence»