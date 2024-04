Mercato : Un crack a signé au Real Madrid, il hallucine

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a cassé sa tirelire pour boucler le transfert de Jude Bellingham. En effet, le club présidé par Florentino Pérez a offert un chèque d'environ 103M€ au Borussia Dortmund pour s'attacher les services du crack de 20 ans. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Antonio Rüdiger a avoué qu'il avait été surpris par Jude Bellingham au début de leur cohabitation à la Maison-Blanche.

Bellingham a bluffé Rüdiger

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Antonio Rüdiger a fait un aveu sur Jude Bellingham. En effet, le défenseur central du Real Madrid a reconnu que l'international anglais l'avait bluffé lors de son arrivée.

«Il m'a surpris un peu au début»