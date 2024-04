Sanction à l’OM, une décision radicale est annoncée

Benjamin Labrousse

Ce jeudi soir (21h), l’OM se déplace à Lisbonne pour y affronter le SL Benfica pour le quart de finale aller de la Ligue Europa. Une rencontre importante pour Marseille, qui a vu ses supporters ne pas pouvoir acheter leur billet en direction du Portugal. Ce mercredi après-midi, les South Winners ont publié un communiqué invitant les supporters phocéens à se rendre dans la capitale portugaise.

Mardi soir, une lourde décision était prise à l’encontre de l’OM. En effet, le SL Benfica, futur adversaire du club olympien en Ligue Europa, annonçait annuler la vente de billets pour sa tribune extérieure pour la rencontre prévue jeudi soir (21h). De son côté, le club marseillais n’a pas tardé à réagir en publiant dans la même soirée, un communiqué acerbe.

EXCLU @le10sport : L’OM continue son forcing pour Paulo Fonseca !▶️Priorité de Pablo Longoria, qui maintient régulièrement le contact ▶️Le technicien portugais dispose d’une très belle cote sur le marché, la concurrence est rude👉🏻 https://t.co/flkLq3GxLt — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 10, 2024

L’OM interpelle l’UEFA pour l’interdiction de déplacement de ses supporters

« En lien avec toutes les parties prenantes, notamment l’UEFA, le club considère qu’une issue favorable est encore possible et continue, comme c’est le cas depuis plusieurs jours, de tout mettre en œuvre dans l’intérêt de ses supporteurs afin qu’ils assistent à la rencontre de jeudi à Lisbonne. L’OM poursuivra ses efforts tant qu’il n’aura pas obtenu gain de cause pour ses supporteurs dont le comportement a été exemplaire cette saison en coupe d’Europe » , expliquait ainsi l’OM, désireux de pouvoir compter sur ses fans jeudi soir à l’Estadio da Luz de Lisbonne.

« L’heure de rendez-vous est maintenue »