L’OM sur le point de vivre «un fiasco», il balance !

L'OM ira défier le Benfica Lisbonne jeudi soir en quart de finale aller de la Ligue Europa, mais l'équipe de Jean-Louis Gasset traverse actuellement une grosse période de doutes puisqu'elle reste sur quatre défaites de rang, toutes compétitions confondues. Et Jérôme Rothen craint d'ailleurs un naufrage pour le prochain match au Portugal...

L'OM est en chute libre ! Après les récentes défaites concédées contre Villarreal (3-1), Rennes (2-0), le PSG (2-0) et le LOSC (3-1), l'équipe de Jean-Louis Gasset traverse une nouvelle crise, alors que l'ancien adjoint de Laurent Blanc avait initialement réussi à redresser la barre suite au limogeage de Gennaro Gattuso. Et avant le choc contre Benfica jeudi soir en Europa League, Jérôme Rothen tire la sonnette d'alarme pour l'OM.

« C’est vite redescendu »

Au micro de RMC Sport lundi, l'ancien joueur du PSG a évoqué cette nouvelle période de turbulence pour l'OM malgré son récent changement d'entraîneur : « Quand tu fais le bilan, tu t’aperçois que Gattuso a fait la même chose. Il y avait El Mago aussi au mois de décembre lorsqu’ils ont gagné les matchs. Certains vont dire : "c’était moins spectaculaire, il n’a rien relancé", mais il les a gagné les matchs, quatre ou cinq matchs de suite. Et puis après, c’est vite redescendu. C’est tellement redescendu que ça lui a coûté sa place à Gattuso », explique Rothen.

« J’ai bien peur d'un fiasco à Lisbonne »