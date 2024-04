Stupeur à l’OM, Gasset défie son vestiaire !

Arnaud De Kanel

L'OM n'y est plus du tout. Battus par le LOSC vendredi en ouverture de la 28ème journée de Ligue 1, les Olympiens restent sur quatre défaites consécutives. Cette mauvaise série a provoqué la colère de Jean-Louis Gasset, lui qui est de nature calme, et l'entraineur aurait même challengé son vestiaire selon Bertrand Latour.

Après neuf matchs à la tête de l'OM, Jean-Louis Gasset comptabilise déjà 4 défaites. Tout avait pourtant bien commencé avec une série de 5 victoires mais le doute est très vite revenu. Sentant bien que le vent est en train de tourner, Gasset aurait demandé à ses joueurs s'il était le problème numéro un.

«On fustige vraiment le manque de caractère de cette équipe»

L'entraineur de l'OM était très remonté après la défaite face au LOSC. Ce lundi, Bertrand Latour a apporté des précisions sur l'ambiance qui règne actuellement au sein du vestiaire marseillais. « L’heure est à la colère au sein du club marseillais. L’OM a eu trois occasions de recoller et de sauver la saison sur les dernières semaines. Il y a eu le match à Brest avec Gattuso, deux rencontres sous Gasset avec le match à Rennes et le match à Lille. C’est trois rendez-vous ratés dans des proportions assez larges. Au sein du club, ce qui me revient c’est qu’on fustige vraiment le manque de caractère de cette équipe là, le manque de leader de cadres tout simplement », a déclaré le journaliste sur le plateau de L'Equipe de Choc . Selon ses informations, Jean-Louis Gasset aurait défié ses joueurs.

«Il a challengé un peu son groupe demandant si c’était lui aussi le problème»