Mercato : L’OM plombé par une vieille connaissance ?

Axel Cornic

Une nouvelle menace s’est dessinée pour l’Olympique de Marseille ces dernières semaines, avec Igor Tudor. L’ancien coach phocéen a récemment signé à la Lazio pour remplacer Maurizio Sarri et il souhaiterait retrouver plusieurs de ses anciens joueurs lors du prochain mercato estival... même si la situation semble avoir changé !

La stabilité n’a jamais été la spécialité de l’OM version Pablo Longoria et cet été ne devrait pas faire exception. En plus du possible départ de Jean-Louis Gasset et l’arrivée d’un nouveau coach, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie. Cela pourrait être le cas d’un certain Jonathan Clauss...

Clauss à la Lazio avec Tudor ?

Considéré comme l’un des cadres de l’équipe, le latéral droit a connu plusieurs tensions cet hiver avec la direction de l’OM, avec d’ailleurs Mehdi Benatia ou le président Longoria qui n’ont pas hésité à le piquer en public. La solution pourrait venir d’Italie, puisque Il Corriere dello Sport nous apprend qu’il serait l’une des priorités d’Igor Tudor à la Lazio.

Deux bonnes nouvelles pour l’OM

Le quotidien italien vient toutefois rassurer l’OM concernant d’autres dossiers chauds, comme Valentin Rongier ou Chancel Mbemba. Contrairement à ce qui a pu être dit ces dernières semaines, ces deux joueurs ne seraient pas vraiment des priorités pour la Lazio, qui préfèrerait pour le moment Ibrahima Sissoko de Strasbourg ou encore Kristian Thorstvedt de Sassuolo.