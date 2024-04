Une condition est fixée pour la vente de l'OM !

Jean de Teyssière

En 2016, l'OM est vendu à l'homme d'affaires américain, Franck McCourt. Depuis, des rumeurs sur une nouvelle vente vont bon train, surtout en Arabie saoudite, pays considéré comme étant le plus intéressé pour racheter l'OM. Mais jusqu'à maintenant, rien de concret n'a existé et les Saoudiens passeront à l'action le jour où l'OM sera officiellement en vente.

Cette saison, l'OM est en difficulté sportivement. Pourtant, comme souvent depuis que Franck McCourt est arrivé à l'OM, les mercatos ont été ambitieux et animés, pour construire la meilleure équipe possible. Mais cette saison, rien ne va à l'OM, qui pourrait être vendu aux Saoudiens, si l'on écoute les rumeurs. Mais la vérité semble toute nuancée.

McCourt à l'écoute d'offres potentielles

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com l'été dernier, Franck McCourt n'est officiellement pas vendeur. Mais la nuance réside dans le fait que le milliardaire américain reste à l'écoute des offres qui pourraient arriver sur la table. Quoi qu'il en soit, rien de concret n'existe aujourd'hui, ce qui a le don d'agacer les potentiels racheteurs saoudiens...

«On discutera pour racheter l'OM le jour où le propriétaire sortira un mandat de vente»