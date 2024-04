L’OM a trouvé son prochain entraîneur, c’est validé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le favori pour remplacer Jean-Louis Gasset, c'est lui ! Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Pablo Longoria souhaite attirer Paulo Fonseca, auteur d'une saison solide au LOSC. En cas d'échec, l'OM pourrait tenter de signer Christophe Galtier, en danger au Qatar. A moins qu'une incroyable révolution se produise, avec un Zinédine Zidane à sa tête.

On le sait, Jean-Louis Gasset s'est engagé avec l'OM jusqu'à la fin de la saison et n'a pas vocation à prolonger son contrat. Comme l'année dernière, comme il y a deux ans, Pablo Longoria va donc devoir trouver un nouvel entraîneur. Comme annoncé par le 10Sport.com, la priorité du dirigeant espagnol se nomme Paulo Fonseca. A la tête du LOSC, le technicien portugais voit son contrat prendre fin en juin prochain. Mais une qualification en Ligue des champions pourrait pousser Fonseca à étirer son bail.

Le LOSC prévient l'OM pour Fonseca

« Avec Paulo, on se parle tous les jours, on a déjà parlé de ça. On s’est dit les choses. Il y a quelques semaines, j’avais évoqué l’avenir dans un entretien en disant que c’est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. On prépare la saison prochaine mais on ne veut pas en parler, pas encore. Je ne veux pas parler des cas individuels. On s’est fixé des objectifs, restons concentrés là-dessus » avait confié le président lillois, Olivier Létang, au micro de RMC.

Galtier, Zidane... Une surprise se prépare ?