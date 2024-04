Aubameyang : Les chiffres qui font saliver l'OM !

Jean de Teyssière

Jeudi, à Lisbonne, l'OM se déplaçait au stade de la Luz pour y affronter Benfica, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue Europa. Très vite, l'OM a concédé l'ouverture du score avant de voir l'ancien joueur du PSG, Angel Di Maria inscrire un but d'école. Comme souvent, l'OM s'en est remis à Pierre-Emerick Aubameyang pour rester en vie en vue du match retour. Le Gabonais a inscrit 25 buts cette saison et est surtout habitué à traumatiser Benfica en coupe d'Europe. Tant de raisons d'y croire pour l'OM.

L'OM s'en est une nouvelle fois remis à Pierre-Emerick Aubameyang. Auteur de son 25ème but cette saison, l'international gabonais a réduit le score, permettant à l'OM d'être encore en vie malgré cette défaite 2-1. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur marseillais, aura sans doute un gros motif d'espoir pour le match retour...

Un Aubameyang record à l'OM !

Dans son édition du jour, le quotidien La Provence rappelle que cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang a déjà marqué 25 buts. Seule éclaircie dans la morose saison marseillaise, le Gabonais n'est qu'à une unité de Florian Thauvin (26 buts) et à huit de Didier Drogba (33 buts) au classement des meilleurs buteurs de l'OM sur une saison au XXIème siècle. Le meilleur buteur de la Ligue Europa pourrait encore flamber dans les jours à venir...

Éliminer Benfica, la spécialité d'Aubam'