Mercato - PSG : Il se fait vanner à cause de Neymar !

Neymar a été accueilli en roi au PSG. Tapis rouge et célébration au Parc des princes en plein soleil d’août, le Brésilien a même hérité du numéro 10 de Javier Pastore qui a récupéré sa tunique initiale floquée du 27. Mais ses coéquipiers n’ont pas manqué de le vanner avec une punchline sur Jean-Christophe Bahebeck.

Le jeudi 3 août 2017, le PSG bouclait un transfert qui allait changer la face du football et du mercato. Par le biais de sa clause libératoire incluse dans l’ancien contrat du joueur au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain mettait la main sur Neymar grâce à un transfert à 222M€. Ce qui reste à ce jour, près de sept ans plus tard, le transfert le plus cher de l’histoire du football et forcément du PSG.

Al-Khelaïfi au firmament à la présentation de Neymar, le PSG en fête

Le président Nasser Al-Khelaïfi était en fête à l’époque et comme le rappelle L’Équipe , ne pouvait plus « s’arrêter de sourire » en regardant la scène de l’accueil des supporters du PSG au Parc des princes. D’ailleurs, ce transfert historique a aussi fait beaucoup parler en interne au Paris Saint-Germain. Et plus particulièrement au sein même du vestiaire. Le lendemain du transfert en question, les joueurs du PSG n’ont pas un autre nom que Neymar en bouche comme le quotidien sportif et France Football l’assurent ces dernières heures.

Pastore charrié par le vestiaire sur le numéro 10 : «T’auras qu’à prendre celui de Bahebeck»