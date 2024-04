PSG : Le successeur de Mbappé déniché au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG chercherait son remplaçant sur le mercato. Les dirigeants parisiens pourraient d'ailleurs piocher directement au Real Madrid. En effet, Vinicius Jr serait dans le viseur du club de la capitale. Et une telle opération pourrait possiblement avoir lieu cet été.

Après sept ans, Kylian Mbappé va tourner une page de sa carrière. Son contrat avec le PSG expire à l’issue de la saison et il n’a pas l’intention de prolonger. Il aurait même déjà annoncé son départ aux dirigeants parisiens, et tout indique qu’il signera au Real Madrid. Le PSG commencerait donc à scruter le mercato à la recherche de son remplaçant et plusieurs noms ont été mentionnés jusqu’à présent.

Le PSG cherche le remplaçant de Mbappé

En effet, Luis Campos aurait des vues sur Victor Osimhen, Viktor Gyökeres ou encore Rafael Leão. Mais le PSG penserait également à Vinicius Jr. Le Brésilien pourrait souffrir de l’arrivée de Kylian Mbappé cet été. Et pour Jonathan Johnson, ce transfert pourrait très bien avoir lieu.

Vinicius Jr dans le radar des dirigeants parisiens ?