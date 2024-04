PSG : Mbappé est déjà la risée en Espagne

Jean de Teyssière

Face au FC Barcelone lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a été décevant. La défaite parisienne (2-3), qui n'est pas que de son ressort, certes, a illustré les difficultés du Bondynois de s'élever dans les grands matchs ces dernières semaines. En Espagne, où il est attendu de pied ferme, on a pas du tout aimé la partition rendue par le probable futur joueur du Real Madrid.

Le match de Kylian Mbappé face au FC Barcelone était scruté de près par l'Espagne entière. Celui qui va probablement devenir la nouvelle star du Real Madrid la saison prochaine n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu, passant à côté de son match...

«Discret» pour Mundo Deportivo

Comme relayé par Foot Mercato , le média catalan Mundo Deportivo s'amuse de la prestation de Kylian Mbappé : « Le bourreau du Barça lors du précédent tour de qualification 2021 avec quatre buts- trois à l’aller et un au retour - est passé complètement inaperçu cette fois. Le grand objectif de Madrid pour l’été prochain a eu des statistiques plus que discrètes. Cette fois, il a joué les 90 minutes complètes, mais il a à peine tiré au but deux fois et les deux ont été bloqués. Le détail de son désespoir dans le match est qu’il a commis trois fautes et, d’autre part, n’en a subi aucune, ce qui montre très bien le travail défensif du Barça avec lui. »

«Disparu» pour AS, «fin des espoirs de titres» pour Marca