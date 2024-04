PSG : «Ce n’est pas Superman», un ancien de l’OM soutient Mbappé

Jean de Teyssière

Mercredi 10 avril, le PSG accueillait le FC Barcelone pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont été menés à la pause, avant de passer devant, puis d'encaisser deux buts, synonymes de défaite (2-3). Durant la rencontre, Kylian Mbappé n'a jamais réussi à élever son niveau de jeu, même si selon l'ancien joueur de l'OM, Sabri Lamouchi, il n'est pas l'unique responsable de cette déroute.

Face au FC Barcelone mercredi, le PSG n'a pas tenu son rang de favori. Alors que la plupart des experts y voyaient un tirage plutôt clément pour le club de la capitale, l'excellente forme du moment du club catalan a renversé tous les pronostics. Au stade de Montjuic mardi prochain, le PSG devra faire et comptera bien évidemment sur son attaquant, peu en vue il y a deux jours : Kylian Mbappé.

«Ce n’est pas non plus Superman»

Au cours d'une interview accordée au journal Le Parisien, Sabri Lamouchi, ancien joueur de l'OM, a tenu à défendre Kylian Mbappé : « On attend de lui qu’il soit, à chaque fois, le joueur qui règle les situations. Et ça n’a pas été le cas sur ce match. Mais ce n’est pas non plus Superman. C’est vrai qu’un joueur de ce niveau-là nous a habitués à répondre présent dans les grands rendez-vous. Il ne l’a pas fait mercredi soir, et il y a plein de raisons qui peuvent l’expliquer : est-ce dû à la très bonne défense de Koundé, qui l’a muselé et s’en est très bien sorti ? Est-ce dû aux prises à deux sur lui qui ne lui ont pas permis de prendre de l’espace ? Ses partenaires ont-ils eu du mal à le trouver et à le servir assez rapidement et dans la profondeur ? On peut expliquer cette prestation manquée de différentes manières. »

«Est-il responsable de la défaite ? Oui, mais tout autant que les autres»