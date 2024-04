Transferts : Panique au PSG, il refuse de remplacer Mbappé

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, qui se dirige vers le Real Madrid, la direction du PSG envisagerait de boucler le transfert de Jamal Musiala. Toutefois, le crack du Bayern pourrait snober le club de la capitale pour rejoindre une autre destination. En effet, Jamal Musiala privilégierait un transfert vers la Premier League. Manchester City et Liverpool étant sur les rangs.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé joue sa dernière saison au PSG. En effet, l'attaquant de 25 ans a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé défendra les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation.

Le PSG est tombé sous le charme de Musiala

Selon Le 10 Sport, le PSG a déjà tout prévu pour l'après-Mbappé. En effet, le club de la capitale compte renforcer trois postes bien précis : son aile gauche, son milieu de terrain et le côté droit de sa défense centrale. D'après les indiscrétions de The Independent , la direction du PSG aurait coché le nom de Jamal Musiala, et ce, en vue d'une signature cet été. Le joueur polyvalent du Bayern pourrait donc renforcer à la fois l'aile gauche et le milieu de terrain rouge et bleu en cas de transfert. Toutefois, Jamal Musiala compterait snober le PSG.

Musiala privilégie un transfert en Premier League