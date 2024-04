PSG : Un mercato à Barcelone, le verdict tombe !

Thomas Bourseau

Au sein du comité de direction du Paris Saint-Germain, il est notamment question de la stratégie à adopter pour le mercato estival à venir. Et selon la presse française et étrangère, il semble que trois joueurs du FC Barcelone figureraient dans les petits papiers du PSG : Lamine Yamal, Gavi ainsi que Frenkie de Jong. Pour ce qui est du Néerlandais, ce serait peine perdue pour le Paris Saint-Germain.

Le PSG semble déjà préparer en coulisses le mercato à venir. D’ailleurs, L’Équipe a dévoilé cette semaine que le dossier Gavi qui serait sur la table des dirigeants du Paris Saint-Germain aurait été initié dès l’été dernier lors d’une discussion entre le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller football Luis Campos. En outre, le quotidien sportif a affirmé que les contacts entre le club de la capitale et l’entourage du milieu de terrain de 19 formé à La Masia auraient été maintenus au cours de la saison.

Après Gavi et Yamal, le PSG penserait à De Jong !

Et Gavi ne serait pas l’unique joueur du FC Barcelone à faire tourner la tête du Paris Saint-Germain. Le jeune Lamine Yamal (16 ans) aurait son lot de partisans en interne à Paris. L’ailier du club blaugrana a cependant récemment juré fidélité au Barça pour les années à venir à l’occasion d’une entrevue avec Mundo Deportivo . De quoi pousser le PSG à rouvrir un vieux dossier ? En janvier 2019, au moment de l’annonce du transfert de Frenkie de Jong pour le FC Barcelone à l’été de la même année, le Paris Saint-Germain bataillait également avec le Manchester City de Pep Guardiola afin de s’attacher les services de l’ex-milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, sans succès.

PSG : Zaïre-Emery annonce du lourd à Barcelone ! https://t.co/MxFh4WmEcx pic.twitter.com/YqmGrGwena — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

«Frenkie est à l'aise et heureux ici»