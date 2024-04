Départ de Mbappé : Le PSG prépare le transfert d'un phénomène

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien se dirige vers le Real Madrid. Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, la direction du PSG aurait ciblé un tout nouveau joueur : Jamal Musiala.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat le 30 juin, à moins d'un énorme retournement de situation. Selon nos informations du 1er avril, le PSG sait déjà comment combler le vide laissé par sa star la saison prochaine.

Le PSG sait comment oublier Mbappé

Selon Le 10 Sport, la direction du PSG compte renforcer trois postes au total après le départ de Kylian Mbappé : son aile gauche, son milieu de terrain et le côté droit de sa défense centrale. D'ailleurs, les hautes sphères parisiennes viennent d'identifier un profil qui coche plusieurs cases : Jamal Musiala.

Le PSG en pince pour Jamal Musiala