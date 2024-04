Mercato : Il refuse que cet attaquant signe au PSG !

Thomas Bourseau

Luis Diaz est arrivé à Liverpool à l’hiver 2022 et semble avoir été particulièrement bien adopté par le club de la Mersey. Néanmoins, des rumeurs de départ ont fait surface dans la presse ces derniers temps et notamment du côté du PSG et du Real Madrid. Mais pour Javier Mascherano, ex-milieu de terrain de Liverpool, le Colombien ne doit absolument pas quitter Anfield.

Le Paris Saint-Germain sait déjà qu’il sera orphelin de Kylian Mbappé la saison prochaine. Le principal intéressé a annoncé son départ à son président Nasser Al-Khelaïfi en février dernier. Et depuis, les noms fusent dans la presse pour sa succession. L’une des dernières pistes évoquées dans la presse mène à Liverpool et Luis Diaz. D’ailleurs, l’attitude du clan Diaz aurait choqué les dirigeants de Liverpool.

«Je pense qu'il est arrivé dans l'endroit idéal»

Selon HITC Football , et quand bien même son contrat court jusqu’en juin 2027, Luis Diaz et son entourage estimeraient qu’il mérite une revalorisation salariale compte tenu de ses performances. Cette démarche déplairait à Liverpool alors que le mercato estival approche à grands pas. Mais pas de doute dans l’esprit de Javier Mascherano, l’ailier colombien des Reds doit rester à Anfield. « S'il y a quelque chose que Liverpool a, c'est que les joueurs comme Luis Diaz, qui laissent tout sur le terrain sont aimés. C'est pourquoi je pense qu'il est arrivé dans l'endroit idéal ».

«Il est arrivé dans une équipe qui lui convient parfaitement»