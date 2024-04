Mercato - OM : Ça discute entre Longoria et une légende

Thibault Morlain

Du côté de l'OM, on garde un lien particulier avec ses anciens joueurs. Ainsi, certains ont fait leur grand retour au sein du club phocéen pour occuper différentes fonctions. Ça a été le cas de Basile Boli, mais aussi de Jean-Pierre Papin, aujourd'hui entraîneur de la réserve de l'OM. Et si le prochain était Mamadou Niang ? Il y aurait en tout cas des discussions avec Pablo Longoria.

Avec 100 buts marqués sous le maillot de l'OM entre 2005 et 2010, Mamadou Niang a laissé une très belle trace dans les esprits des supporters olympiens. Aujourd'hui encore, le Sénégalais fait parler à Marseille, à tel point que certains aimeraient le revoir à l'OM et occuper un rôle au sein de l'organigramme. Quid alors d'un retour de Mamadou Niang ?

« Il y a eu des discussions avec Pablo Longoria »

Invité du Phocéen ce vendredi, Mamadou Niang n'a pas échappé à la question d'un retour à l'OM. A l'instar de Jean-Pierre Papin, l'ancien attaquant olympien pourrait-il revenir à Marseille avec un rôle en dehors des terrains ? « Un retour à l'OM ? Bien évidemment, je travaille toujours pas très loin du football. En ce qui concerne l'OM, il y a eu des discussions avec Pablo Longoria. On s'entend très bien avec le président. Pourquoi pas pour la suite envisager une association avec l'Olympique de Marseille. A quel poste, je ne sais pas, on en discutera avec le président. Ça me ferait énormément plaisir de revenir au club pour aider les plus jeunes et pourquoi pas les professionnels. J'espère, on verra. Tant que je peux aider l'OM à retrouver la place qu'il mérite ... », a alors avoué Mamadou Niang.

« Pourquoi pas dans un futur proche »