Zidane : Le dossier relancé par une annonce à l’étranger ?

Thomas Bourseau

Les années passent et Zinedine Zidane n’a toujours pas repris d’équipe. Trois ans après son départ du Real Madrid, l’entraîneur français est annoncé comme étant l’éventuel successeur de Massimiliano Allegri à la Juventus. Et il se pourrait bien que cette année 2024 soit la bonne pour « Zizou ».

Zinedine Zidane est sans club depuis près de trois années désormais et son deuxième départ du Real Madrid en tant que coach principal. Depuis, « Zizou » a connu la désillusion équipe de France en janvier 2023 avec la prolongation de contrat du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps jusqu’en 2026.

Un retour à la Juventus pour Zidane ?

Ces derniers temps, le nom de Zinedine Zidane a été lié à l’OM ou encore au Bayern Munich. Néanmoins, la Juventus serait particulièrement bien placée dans l’esprit de l’ancien meneur de jeu des Bianconeri , où il a évolué en tant que joueur de 1996 à 2001. D’ailleurs, Massimiliano Allegri ne ferait plus l’unanimité au sein de la Vieille Dame.

«Le club décidera en temps voulu ce qui est le mieux pour la Juventus»