Zidane : Son grand retour bouclé par... Amazon ?

Axel Cornic

Parti du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane souhaite rapidement retrouver un club, mais surtout un projet important pour relancer sa carrière d’entraineur. Le Bayern Munich pourrait être une option, mais l’un des anciens clubs du Français pourrait bien lui présenter une offre assez surprenante, grâce notamment à un géant mondial.

Quand on parle de la carrière de Zinédine Zidane, il y a peu d’options qui viennent à l’esprit. Il y a en effet le Real Madrid et la Juventus, ses anciens clubs, ainsi que l’équipe de France. Or, toutes ces places prestigieuses sont déjà occupées avec notamment Carlo Ancelotti et Didier Deschamps, qui sont sous contrat jusqu’en 2026.

Un retour à la Juventus...

Massimiliano Allegri est lui aussi sous contrat avec la Juventus, jusqu’en juin 2025. Pourtant les résultats des dernières semaines auraient fait bouger les choses à Turin, où l’Italien semblait intouchable il y a peu de temps encore. La presse transalpine assure en effet que les Bianconeri commenceraient à se poser des questions sur l’avenir d’Allegri, qui pourrait finalement être remercié à la fin de la saison. Mais cela va couter cher à la Juve, puisqu’à lui seul l’entraineur possède un salaire de 7M€ net par an.

Financé par Amazon ?