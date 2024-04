Mercato : Surprise, Mourinho a sauvé le PSG ?

Pierrick Levallet

En 2022, le PSG a mené une grande révolution à l'aide de Luis Campos. Mais avant de débarquer dans la capitale, l'actuel conseiller football parisien était sur les tablettes d'autres clubs comme le FC Barcelone. Mais finalement, Joan Laporta a rejeté sa candidature en partie à cause d'un certain José Mourinho.

Luis Campos a fait le ménage au PSG

En effet, Luis Campos a fait partir de nombreuses stars comme Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti l’été dernier. Il s’est également débarrassé des nombreux indésirables du PSG sur le mercato. Mais tout cela aurait pu ne jamais voir le jour puisque le Portugais était convoité par d’autres clubs que les Rouge-et-Bleu .

Le FC Barcelone l'a recalé à cause de Mourinho