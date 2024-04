Mercato : Le PSG a gagné un bras de fer à 20M€ !

Pierrick Levallet

Si le PSG et le FC Barcelone s'affrontent ce mercredi en quart de finale de la Ligue des champions, les deux clubs se sont également battus sur le mercato il y a quelques mois. Les Rouge-et-Bleu et les Blaugrana travaillaient cet hiver sur le transfert de Gabriel Moscardo, qui rejoindra finalement le PSG cet été.

Ce mercredi, le PSG et le FC Barcelone s’affrontent à l’occasion des quarts de finale de la Ligue des champions. La dernière fois que les deux équipes s’étaient retrouvées dans la compétition, la double confrontation avait tourné en faveur de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers. Mais les Rouge-et-Bleu et les Blaugrana se sont également livrés une belle bataille sur le mercato.

Le PSG a battu la concurrence pour Moscardo

D’après les informations de SPORT , le FC Barcelone et le PSG se sont battus pour s’attacher les services de Gabriel Moscardo. Luis Campos et Deco, qui ont une réputation de dénicheur de talents, voulaient mettre la main sur la pépite du Corinthians. Finalement, c’est le PSG qui a eu le dernier mot dans ce bras de fer puisque le crack brésilien s’est engagé avec le club de la capitale contre 20M€.

Son transfert a été repoussé à cet été

Le transfert de Gabriel Moscardo a néanmoins été reporté à cet été. Le PSG voulait compter sur lui dès cet hiver, mais une blessure au pied a contraint la formation parisienne a repoussé la date de l’arrivée du milieu défensif de 18 ans. Gabriel Moscardo débarquera donc dans la capitale d’ici quelques mois, pour le plus grand malheur du FC Barcelone.