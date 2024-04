Mercato : Nouveau rebondissement pour Zidane !

Axel Cornic

Quasiment trois ans après son départ du Reak Madrid, Zinédine Zidane n’a toujours pas trouvé de club et semble commencer à s’impatienter. Une option sérieuse pourrait se présenter cet été avec le Bayern Munich, où le départ de Thomas Tuchel a d’ores et déjà été annoncé.

Tout le monde attend la nouvelle étape de la carrière de Zinédine Zidane, qui en une seule expérience au Real Madrid est déjà devenu le Français le plus récompensé en Europe. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers mois, mais celle la plus plausible semble pour le moment mener vers le Bayern Munich.

Direction le Bayern Munich ?

Car les Bavarois ont les moyens de leurs ambitions et avec le départ annoncé de Thomas Tuchel à la fin de la saison, ils pourraient offrir un projet très solide à Zinédine Zidane. D’ailleurs, plusieurs sources en France comme en Allemagne ont parlé d’un possible duo avec Franck Ribéry, son ancien coéquipier chez les Bleus .

« J'ai encore un contrat jusqu'en 2026 et notre objectif et notre chemin se poursuivent après l'Euro »