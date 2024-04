Real Madrid : Mbappé arrive, Zidane s’incline devant son successeur !

Thomas Bourseau

Cet été, une énième star va rejoindre la constellation d’étoiles du Real Madrid. Kylian Mbappé va, comme Jude Bellingham un an avant lui, s’engager en faveur du Real Madrid à moins d’un énorme revirement de situation. À la Casa Blanca, Bellingham a mis tout le monde d’accord à commencer par son idole Zinedine Zidane, rien que ça.

Zinedine Zidane a pris sa retraite en 2006, soit seulement trois ans après la naissance de Jude Bellingham. Néanmoins, la recrue estivale de 103M€ du Real Madrid du dernier mercato l’idolâtre depuis son plus jeune âge et ne s’en est jamais caché. En février dernier, à l’occasion d’un évènement Adidas pour le lancement de la Predator , nouvelle chaussure signature pour Bellingham, l’Anglais tenait le discours suivant sur Zidane. « Zidane est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. J'espère préserver l'héritage de son numéro (5) et de ses chaussures ».

Zidane : «Il est arrivé avec beaucoup d’envie, d’objectifs et c’est beau de le voir comme ça»

Dans le cadre d’un grand format à l’honneur de Jude Bellingham, Téléfoot a contacté Zinedine Zidane pour le faire parler sur le joyau du Real Madrid aux 16 buts et 4 passes décisives cette saison, sa première en tant que joueur du Real Madrid. Avec le numéro 5 dans le dos, le même que Zidane à son époque à la Casa Blanca (2001-2006), Bellingham impressionne le champion du monde 98. « C’est un joueur incroyable, c’est un joueur qui est entrain de faire des choses incroyables. On pouvait s’imaginer ce qu’il allait faire, mais là je pense qu’il a dépassé toutes les stats surtout à son âge. Il est arrivé avec beaucoup d’envie, d’objectifs et c’est beau de le voir comme ça ».

Mercato : Un crack «rêve» de Mbappé et du Real Madrid ! https://t.co/DQ5PEXTgUZ pic.twitter.com/7wxgLWiyw7 — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

«En tout cas, très fan, très fan de lui»