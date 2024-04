Real Madrid : Guardiola pousse un coup de gueule et jubile

Jean de Teyssière

La Ligue des Champions va reprendre ses droits la semaine prochaine. Les affiches seront alléchantes, avec Arsenal-Bayern Munich mardi puis PSG-FC Barcelone et Atlético de Madrid-Borussia Dortmund le lendemain. Mardi aura également lieu le choc entre le Real Madrid et Manchester City, qui pourrait être plus équilibré que ce qu'en pensait Pep Guardiola récemment.

La semaine dernière, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola avait poussé un coup de gueule en apprenant le temps de repos qu'aurait le Real Madrid avant le quart de finale de la Ligue des Champions : « Madrid a neuf jours pour se préparer, neuf jours ! Ils jouent ce week-end et ils ne recommenceront pas avant notre match. Je voudrais réfléchir et demander un jour de plus, car la différence est grande... »

Cap sur la Ligue des Champions !

Ce samedi après-midi, Manchester City disputait son dernier match avant de se déplacer à Madrid pour y affronter le Real lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Avant la rencontre remportée face à Crystal Palace (4-2), Pep Guardiola, l'entraîneur des Sky Blues évoquait le choc face au Real Madrid : « Nous devons gagner le match et ensuite il y aura du temps, non pas pour récupérer, mais pour se préparer. J'ai peu vu le Real Madrid, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour voir Madrid. »

Tous les voyants sont au vert pour City

Éloigné cinq mois des terrains à cause d'une blessure à l'ischio, Kevin De Bruyne a très vite retrouvé un niveau impressionnant. L'international belge a inscrit un but exceptionnel face à Crystal Palace et évolue à son meilleur niveau. Surtout, Manchester City est revenu à hauteur de Liverpool pour la course au titre et n'a vu aucun de ses titulaires se blesser. La dynamique est présente à Manchester City, tout le contraire du Real Madrid, qui n'a plus joué un match de championnat depuis la semaine dernière. Les jambes madrilènes seront certes fraîches, mais est-ce que ça suffira pour battre un Manchester City en confiance ? Réponse ce mardi.