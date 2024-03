Une star du Real Madrid provoque une polémique !

Jean de Teyssière

A nouveau blessé, Thibaut Courtois vit une saison galère. Huit mois après sa rupture des ligaments croisés du genou gauche, le gardien belge s'est déchiré le ménisque du genou droit. Sa saison est terminée et il a vécu de chez lui le match amical entre l'Angleterre et la Belgique, conclu sur le score de 2-2. Jude Bellingham a égalisé à la dernière minute et un «like» de Courtois sur la publication de son partenaire en club embrase la Belgique.

La sélection belge, après une Coupe du monde catastrophique où elle ne s'est pas qualifiée pour les huitièmes de finale, est en train de revenir au plus haut. Les Belges ont bien failli battre l'Angleterre à Wembley, mais l'inévitable Jude Bellingham est passé par là, égalisant dans le temps additionnel. Une photo de sa célébration fait d'ailleurs l'objet d'une polémique en Belgique.

Entre Courtois et le sélectionneur belge, le courant ne passe pas

Depuis le départ de Roberto Martinez, Domenico Tedesco a pris les rênes de la sélection belge. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité au sein de l'effectif. Alex Witsel a pris sa retraite internationale et a affirmé n'avoir « aucun regret », lui qui a parlé « deux minutes » avec le nouveau sélectionneur. Juste avant sa rechute, le sélectionneur belge avait évoqué le possible retour de Courtois en sélection : « Il a communiqué très clairement sa position. Il l’a fait très tôt, et c’était très honnête de sa part, tout le monde a dès lors pu s’organiser en fonction de sa décision. Il n’y a donc rien de neuf de mon côté, aucune nouvelle information. Tout ce que j’avais à dire à ce sujet, je l’ai dit. Je pense avoir tout fait, j’ai tout essayé. Mais la dernière info que j’ai reçue, c’est celle qu’il a communiquée dans les médias. Et il a dit qu’il ne se voyait pas disputer l’Euro. On doit se concentrer sur les joueurs qui seront là. » Des propos qui n'ont pas plu au gardien belge, qui s'est fendu de smileys Pinocchio sur X en dessous de ces propos...

Mercato : Mbappé en route vers le Real Madrid avec une autre star ! https://t.co/8LpCtYJMKZ pic.twitter.com/IN2BHEXzcX — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Courtois like une photo de Bellingham après son but égalisateur

Durant la rencontre entre l'Angleterre et la Belgique (2-2), Jude Bellingham, comme souvent cette saison, a marqué un but à la dernière seconde, permettant à sa sélection d'égaliser. Le milieu de terrain du Real Madrid a publié une série de photos de ce match et son coéquipier, Thibaut Courtois, a liké cette publication. Ce qui fait polémique en Belgique.